Griezmann diz que pausa no futebol serviu para descanso mental e físico

Divulgação/Griezmann Griezmann é atacante do Barcelona



O atacante francês Antoine Griezmann, do Barcelona, admitiu que o período de confinamento obrigatório por causa da pandemia da Covid-19 foi útil para que descansasse física e mentalmente e garantiu já estar pronto para o restante da temporada 2020-2021.

“Realmente queremos voltar, já faz muito tempo desde que jogamos um jogo oficial. Nos preparamos, porque é importante começar bem essas onze finais. Estamos realmente ansiosos e esperamos que tudo dê certo”, disse o jogador, em referência às rodadas finais do Campeonato Espanhol.

O atacante, que deu declarações aos meios de comunicação oficiais do Barcelona, explicou que, pessoalmente, “o intervalo” acabou sendo útil, porque ele precisava parar, depois de tantas competições consecutivas por clubes e pela seleção francesa.

“Faz cinco anos desde que eu descansei tanto mental e fisicamente pela últiam vez. Está indo bem para mim, porque pude aproveitar a família e agora estou em plena forma”, garantiu.

Griezmann falou sobre o treinamento realizado sem público no Camp Nou e contou ter sido “um pouco estranho”, embora necessário para a equipe se acostume com o ambiente das partidas do restante da temporada, já que a presença de público ainda não é autorizada.

Quanto ao retorno de Luis Suárez, que se recuperou recentemente de cirurgia em um dos joelhos e deve voltar contra o Mallorca, no sábado, o francês lembrou que o uruguaio é o goleador do time e decide partidas junto com o argentino Lionel Messi.

“Sentimos falta dele, e é uma enorme alegria termos um jogador desse nível, que certamente nos ajudará”, afirmou o francês.

Griezmann destacou o fato do Barça liderar o Campeonato Espanhol, com dois pontos de frente para o Real Madrid, após 27 rodadas.

“Temos que fazer onze bons jogos para sermos campeões. Estamos preparados para vencer e aproveitar”, concluiu.

*Com EFE