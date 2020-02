Griezmann se sente isolado e ignorado por Messi e elenco do Barcelona, diz revista

EFE/ Juan Herrero Antoine Griezmann



A revista “France Football” afirmou que o atacante Antoine Griezmann se sente isolado dentro do vestiário do Barcelona. Segundo a publicação, o francês campeão do mundo é ignorado por Messi, o que faz com que o restante do elenco faça o mesmo dentro de campo.

A publicação francesa aponta que existe um ciúme dentro do vestiário justamente pelo fato de Griezmann ter sido campeão da última Copa do Mundo. Porém, o atacante evita mostrar seu descontentamento em público. A “France Football’ alega que as reclamações do jogadores são feitas em ambiente privado.

“Eles não poderão comigo, não vou embora”, diz o jogador, segundo a revista. “Estão com ciúmes de mim” por ter conquistado a Copa do Mundo de 2018, continua.

A “France Football vai além e diz que o objetivo principal de Griezmann é “aguentar até a Eurocopa e manter a forma física sem se desesperar”.

Esposa também não se sente bem

A esposa de Griezmann, Erika, também não estaria muito satisfeita com a mudança para Barcelona. Segundo a publicação, a mulher não gostou da vida social na cidade catalã. Vale lembrar que Erika foi uma das responsáveis por fazer Griezmann desistir de acertar sua saída do Atlético de Madrid para Barcelona em 2018.