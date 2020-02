Griezmann vê companheiros de Barça com inveja e se sente isolado, diz revista

EFE/ Juan Herrero Antoine Griezmann é atacante do Barcelona



O atacante Antoine Griezmann se sente isolado no Barcelona, onde o argentino Lionel Messi o ignora e arrasta o restante dos colegas a fazer o mesmo em campo, algo que o ex-jogador do Atlético de Madrid atribui à inveja provocada pela sua condição de campeão do mundo pela seleção francesa.

Essa é a teoria publicada nesta terça-feira pela revista francesa “France Football”. O periódico revela algumas frases de queixa do jogador, que fixou como meta se manter em boa forma até a Eurocopa, em junho e julho deste ano, para depois decidir se continua no clube catalão.

Segundo a revista, Griezmann, perto de completar 29 anos, transmite em particular as queixas que não faz em público. Para torcedores e imprensa, o atacante não deixa transparecer o seu descontentamento com o tratamento que recebe dos colegas, que, em sua visão, são influenciados por Messi.

“Não vão poder comigo, não vou desistir”, vem dizendo Griezmann, segundo a “France Football”. “Estão com inveja de mim. É melhor rir”, acrescenta a publicação.

A revista afirma que o francês, contratado em agosto por 135 milhões de euros, está na mesma posição passada por outros atacantes que tiveram que conviver com Messi, como o sueco Zlatan Ibrahimovic, o chileno Alexis Sánchez, o francês Thierry Henry e o camaronês Samuel Eto’o.

Além disso, a publicação considera ruim a chegada do técnico Quique Setién, “um principiante a este nível que não tem a estatura para convencer Messi a deixar mais espaço a Griezmann na criação ofensiva e na construção do Barça do amanhã”.

A “France Football” revela ainda que a adaptação do jogador a Barcelona não está sendo simples. Sua mulher, Erika, não encontrou uma vida social aceitável, queixando-se disso aos seus amigos.

A revista assegura também que foi ela quem convenceu o marido a não assinar contrato com o Barça após a temporada 2017-2018, uma decisão anunciada em um documentário que não agradou os torcedores nem o elenco, o que dificultou a integração.

*Com informações da EFE