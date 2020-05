Guardiola, treinador do Manchester City, sobre retorno do futebol: ‘A prioridade é outra’

Reprodução/Twitter Guardiola é treinador do Manchester City



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou nesta terça-feira (26) sobre a possibilidade do futebol voltar a ser disputado na Inglaterra. Para o consagrado técnico espanhol, discutir o retorno dos campeonatos em meio à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, não é a prioridade no momento.

“Acho que todos os torcedores ao redor do mundo estão impacientes e querem o regresso do futebol. Nós também queremos, mas atualmente a prioridade está em outro lugar. Portanto, fiquem seguros, tenham cuidado, porque quando for possível nós regressamos”, comentou Guardiola.

O treinador entende que a população precisa continuar seguindo as orientações dos órgãos de saúde, como utilizar máscaras e praticar o distanciamento social.

“Se o Governo exige a utilização da máscara, ficar em casa e preservar a distância social, então todos o devem fazer, porque muita, muita gente trabalha na saúde e está arriscando a sua vida para salvar a nossa. É incrível o que eles têm feito e devemos seguir as regras. Não podemos falhar”, completou.

Vale lembrar que Dolors Sala Carrió, mãe de Guardiola, morreu aos 82 anos em decorrência da Covid-19, no início de abril.

O Reino Unido ainda não definiu uma data para o reinício do Campeonato Inglês e de outras competições. Enquanto isso, a bola está rolando no Campeonato Alemão.