Guardiola, treinador do City, parabeniza Liverpool por título inglês: ‘Merecido’

Reprodução/Twitter Guardiola é treinador do Manchester City



O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, parabenizou o Liverpool pela conquista do título do Campeonato Inglês, na última quinta-feira (25), justamente devido a uma derrota do time comandado pelo espanhol para o Chelsea, por 2 a 1.

O City era o único perseguidor restante dos ‘Reds’ na luta pelo troféu, mas, restando sete partidas para o fim da competição, agora está 25 pontos atrás da equipe comandada por Jürgen Klopp e não pode mais alcançá-la.

“Parabéns a todos os torcedores do Liverpool, ao treinador e aos jogadores. Eles merecem”, disse Guardiola em entrevista coletiva após o duelo com o Chelsea.

“Temos de ser mais consistentes. Há duas temporadas, tiramos 25 pontos do Liverpool e, na temporada seguinte, eles recuperaram. Agora temos de nos recuperar”, acrescentou.

Guardiola também falou em tirar lições da perda do título nesta temporada. “Podemos ver que, das últimas dez competições que disputamos, ganhamos oito, mas não se pode ganhar o tempo todo. Temos que olhar para isso em perspectiva, ser humildes e ver que não podemos ganhar o tempo todo. Temos de aprender para que isto não volte a acontecer”, comentou.

*Com EFE