Guardiola pensou em usar Neuer como meia no Bayern de Munique, diz ex-diretor

Facebook/Reprodução Guardiola treinou o Bayern de Munique



O executivo-chefe do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou, em entrevista publicada nesta quarta-feira, que o técnico espanhol Josep Guardiola quis utilizar o goleiro alemão Manuel Neuer como meia, ao menos em um jogo.

“Me lembro, quando o Campeonato Alemão já estava decidido, que Pep teve a ideia de jogar uma partida com Neuer no centro do campo”, disse o ex-jogador e dirigente à revista “51”.

“Foi difícil convencer Pep a não fazer. O plano, se fosse realizado, poderia permitir uma interpretação de um sinal de arrogância da nossa parte”, completou Rummenigge.

Desde a chegada de Guardiola no Bayern, em 2013, para passagem que durou três temporadas, o espanhol estimulou Neuer a utilizar os pés na saída de bola. O executivo-chefe do Bayern, inclusive, garantiu que o goleiro teria sucesso na linha.

“Manu teria feito bem o papel de meia”, elogiou Rummenigge.

*Com informações da EFE