Guardiola diz que Sané recusou renovações e quer sair do Manchester City

Peter Powell/EFE Leroy Sané é atacante do Manchester City



O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, confirmou, nesta sexta-feira (19), que o atacante Leroy Sané rejeitou as renovações de contrato oferecidas pelo clube e quer sair.

O contrato do alemão com os ‘Citizens’ termina em junho de 2021, mas, segundo Guardiola, o jogador pode ir embora ainda neste ano.

“Leroy já falou que não quer renovar o contrato, o que quer dizer que ele quer sair, assim que passar este verão ou quando se encerrar o contrato”, explicou o espanhol.

De acordo com o treinador, “o clube tentou uma renovação três ou quatro vezes, mas foram rejeitadas, o que significa que ele quer jogar em outro clube”.

“Se chegarmos a um acordo ao término desta temporada, ele sairá”, resumiu o técnico.

Sané, de 24 anos, chegou ao City em 2016, após se destacar no Schalke 04, em uma transferência de 50 milhões de euros. Pelos ‘Citizens’, jogou 134 partidas, nas quais marcou 39 gols e distribuiu 45 assistências. Na atual temporada, o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

*Com EFE