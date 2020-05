Crise? Que nada! Haaland não faz gol, mas fãs tratam de ‘explicar’ o motivo

Michael Sohn/EFE Haaland não balançou as redes na vitória do Borussia Dortmund sobre o Wolfsburg, neste sábado



Autor de incríveis 41 gols em 35 jogos na temporada, Erling Braut Haaland passou em branco na vitória do Borussia Dortmund sobre o Wolfsburg, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. O triunfo aurinegro, conquistado fora de casa, foi construído com gols de Raphael Guerrero e Hakimi, em jogo em que o “prodígio” norueguês permaneceu em campo por 90 minutos.

Seria o início de uma crise de Haaland – que, desde que chegou ao Borussia, já fez 13 gols em 13 jogos e ostenta a fenomenal média de um balanço de rede a cada 70 minutos?

O questionamento, tomado por ironia, é claro, “inundou” a internet no início da tarde deste sábado. No entanto, os fãs do atacante de 19 anos trataram de explicar o motivo da “seca” do jogador.

“Hoje não teve gol do Haaland, mas é só porque ele tá guardando pra terça-feira”, escreveu um internauta, referindo-se ao clássico contra o Bayern de Munique, no próximo dia 26. “Hoje não teve gol de Haaland, mas ele está economizando para a próxima rodada. Não se preocupem”, acrescentou outro torcedor do Borussia. “Sem crise! Haaland vai destruir o Bayern de Munique na terça-feira! Hat-trick do Homem Alienígena”, complementou um terceiro.

A resposta se essa tese está certa ou não será conhecida na próxima terça-feira, às 13h30, quando Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentarão no Signal Iduna Park, pela 28ª rodada da Bundesliga. O time aurinegro é o segundo colocado da competição nacional, com 57 pontos, enquanto os bávaros são os líderes, com 61.