Haaland, Kanté, De Gea e mais: A lista de craques que ficaram de fora da Copa do Mundo de 2022

Craques como Salah, Jorginho e Alaba não conseguiram classificar suas seleções para o Mundial; outros estariam na lista de convocados, mas foram cortados por lesões

Reprodução/Instagram @mosalah, @davidalaba e @jorginhofrello Salah, Alaba e Jorginho estão entre os craques que não disputarão a Copa do Mundo de 2022



Faltando pouco mais de uma semana para o início da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, os 26 jogadores das 32 seleções participantes já são conhecidos. A maioria dos países vai com força máxima e os melhores jogadores do mundo deverão mostrar seu futebol pelos estádios catarianos. Entretanto, como em outras edições da competição, alguns dos craques da atualidade ficarão de fora da competição. É o caso de Mohamed Salah, do Egito, Erling Haaland, da Noruega, e Jorginho, da Itália, que não conseguiram classificar suas seleções para o Mundial. Além deles, existem casos de jogadores que iriam para a competição, mas que, graças a lesões de última hora, ficaram de fora das listas. Essa é a situação de N’Golo Kanté e Paul Pogba, meia francês, e do atacante de Portugal Diogo Jota. Confira abaixo uma lista com diversos craques que não estarão em campo na Copa do Mundo de 2022.

Confira alguns dos craques que não jogarão a Copa do Mundo: