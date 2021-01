Haaland pode rescindir contrato com Dortmund e assinar com o Barcelona

Agente do jogador, Mino Raiola, quer se aproximar do clube espanhol e pretende oferecer o atacante nos próximos dias

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

A janela de inverno do futebol internacional está esquentando. A maior transferência do mercado pode ser a ida de Erling Haaland para o Barcelona. De acordo com o programa Onze, do canal de televisão catalão TV3, o atacante norueguês pode romper o contrato com o Borussia Dortmund para assinar com a equipe catalã. De acordo com a mídia internacional, o agente do jogador, Mino Raiola, quer tirar o atleta da Alemanha o quanto antes e busca se aproximar da diretoria do Barça. Não há informações de que Haaland foi oferecido para outra equipe. No time de Dortmund desde o início de 2020, aos 20 anos Haaland é um dos destaques da Europa. Na temporada passada foram 40 jogos e 44 gols. Na atual temporada, já são 16 jogos disputados e 19 gols marcados entre Bundesliga, Champions League, Copa da Alemanha e Supertaça Alemã.