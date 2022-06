Haaland se apresenta no Manchester City, é recepcionado por Fernandinho e brinca: ‘Eu vou para o Brasil’

Em vídeo publicado nas redes sociais, o norueguês confidencia ao volante seu desejo de visitar o país sul-americano

Reprodução/Manchester City Erling Haaland assinando contrato com o Manchester City



O Manchester City oficializou na última segunda-feira, 13, a contratação do atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund nas últimas temporadas. Após servir a seleção da Noruega na Data Fifa, o centroavante se apresentou ao clube inglês nesta terça-feira, 14, e foi tietado pelo brasileiro Fernandinho, lenda dos “citizens” e que está de saída. Em vídeo publicado nas redes sociais, o norueguês confidencia ao volante seu desejo de visitar o país sul-americano. “Eu vou para o Brasil, hein”, brincou a estrela. “Brasileiros são sempre legais”, completou o jogador de 21 anos.

De acordo com a imprensa britânica, a operação para tirar Erling Haaland do Borussia Dortmund custou entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões) aos cofres do Manchester City. O clube britânico, porém, deve gastar uma quantia ainda maior com bônus por metas alcançadas pelo atacante, além das comissões dos agentes. Fora isso, o centroavante deve receber o maior salário do elenco, superior ao do meio-campista belga Kevin De Bruyne. Formado nas categorias de base do Bryne e do Molde, o jogador passou pelo Red Bull Salzburg (Áustria) antes de fechar com os alemães. No clube aurinegro, ele somou 86 gols e 23 assistências em 89 partidas.