Haaland será a terceira contratação mais cara da história do Manchester City; veja lista  

EFE / EPA / Sebastian Widmann Erling Haaland será o terceiro mais caro da história do Manchester City



O site “The Athletic” confirmou na manhã desta segunda-feira, 9, que o Manchester City pagará a multa rescisória para adquirir o atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund e um dos jogadores mais cobiçados do planeta. De acordo com a publicação, o anúncio do acordo deverá ocorrer nesta semana e o pagamento dos ingleses será de 73,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 392 milhões, na cotação atual). Apesar dos valores astronômicos para o futebol brasileiro, as cifras podem ser consideradas baixas para o padrão europeu, já que o norueguês será apenas a terceira aquisição mais valiosa do clube britânico.

O atleta que mais pesou nos cofres do Manchester City, até o momento, foi o meia-atacante Jack Grealish, que só deixou o Aston Villa por 117,5 milhões de euros, no início da temporada passada, na metade de 2021. O segundo mais valioso é o armador Kevin De Bruyne, craque do time de Pep Guardiola e que saiu do Wolfsburg (Alemanha) por 75 milhões de euros. Assim Haaland ficará na terceira posição do”ranking”, pouco à frente de Rodri (70 milhões), Raheem Sterling (69.1 milhões) e Rúben Dias (68 milhões).

Se considerar as principais transferências da história do futebol mundial, a contratação de Haaland pelo Manchester City será apenas a 32ª mais cara, ficando no mesmo patamar da negociação entre Barcelona e Juventus pelo volante brasileiro Arthur – a lista segue sendo liderada pelo atacante Neymar, que custou 222 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, em 2017. O centroavante norueguês iniciou a carreira no Bryne e ainda atuou pelo Molde antes de deixar a Noruega. Depois, passou duas temporadas no RB Salzburg até ser contratado pelo Borussia Dortmund em 2019/20. No clube alemão, marcou até o momento 85 gols em 88 jogos disputados e foi artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.

Contratações mais caras da história do Manchester City (em euros):