Haaland X Neymar: veja quem tem os melhores números na temporada

Reprodução/Dortmund Haaland está "voando" no Borussia Dortmund



O confronto entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, nesta terça-feira (18), válido pelas oitavas de final da Champions League, irá colocar frente a frente dois fenômenos do futebol mundial. Erling Braut Haaland e Neymar, atualmente, são dois dos principais atacantes quando o assunto é capacidade de decidir uma partida.

Haaland, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, ainda é garoto e possui apenas 19 anos. A frieza demonstrada pelo norueguês, entretanto, é similar com a dos centroavantes mais experientes. Em 6 jogos realizados pelo time aurinegro, o jovem não sentiu a pressão e marcou 9 gols, registrando uma média de 1,5 gol por partida.

No Dortmund, o atacante está mantendo o desempenho apresentado no RB Salzburg. Na equipe austríaca, Haaland fez uma excelente primeira fase de Liga dos Campeões, marcando 8 vezes em 6 duelos, ocupando a segunda posição na tabela de artilharia do glamouroso torneio continental.

Subindo na carreira igual um cometa, Haaland contabiliza uma marca fantástica na temporada: são 37 gols e 8 assistências em 28 partidas realizadas até o momento.

Do outro lado, Haaland vai encarar um Neymar inspirado após se recuperar de mais uma lesão. Em 18 jogos até o momento, o brasileiro marcou 15 gols e deu 10 passes para os seus companheiros.

Além da boa fase, Neymar vai para o embate diante do Dortmund com uma motivação a mais. Isto, porque o camisa 10 não sabe o que é disputar uma partida de mata-mata de Champions há dois anos. Nas últimas temporadas, ele conviveu com lesões, ficando fora das fases cruciais da principal competição europeia.

O torneio, inclusive, é o principal objetivo de Neymar desde que desembarcou em terras francesas. Contratado junto ao Barcelona para conquistar a “Orelhuda”, o craque também pode voltar a pleitear a “Bola de Ouro” ou o “The Best da Fifa” via o campeonato.

Veja os números de Haaland e Neymar:

Haaland

Jogos: 28

Gols: 37

Assistências: 8

Neymar

Jogos: 18

Gols: 15

Assistências: 10