Hakim Ziyech, estrela do Ajax, é anunciado como novo reforço do Chelsea

Ziyech é o novo reforço do Chelsea



O Chelsea anunciou na manhã desta quinta-feira (13) que fechou a contratação do meio-campista Hakim Ziyech. Estrela do Ajax, o marroquino vestirá a camisa dos Blues após o final da temporada europeia 2019/20, na metade deste ano.

“O Chelsea Football Club chegou a um acordo com o Ajax para assinar o Hakim Ziyech neste verão. A mudança está sujeita à concordância dos termos pessoais do jogador e ele permanecerá no clube holandês pelo resto desta temporada”, comunicou a agremiação britânica.

Minutos antes, o Ajax postou um vídeo exaltando o jogador e mandando um recado para o Chelsea: “Ei, Chelsea. Você tem que acreditar na magia dele. E grandes coisas vão acontecer.”

De acordo com imprensa inglesa, o Chelsea desembolsou 40 milhões de euros (R$ 190 milhões) por Ziyech. O valor, no entanto, poderá chegar aos 44 milhões de euros caso o meia cumpra metas estabelecidas no contrato.

Destaque do Ajax, Ziyech registrou 8 gols e 18 assistências durante a temporada passada, quando o time conquistou o Campeonato Holandês e a Copa da França.

Na temporada atual, Ziyech segue com bons números: são 8 gols e 21 assistências em 30 partidas realizadas até o momento.