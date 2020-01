Harry Kane passará por cirurgia e desfalcará o Tottenham na Champions

Reprodução/Tottenham Kane deixou a partida contra o Southampton mancando



O Tottenham divulgou, na tarde desta quinta-feira (9), que o atacante Harry Kane precisará passar por uma cirurgia. Através de comunicado oficial, o clube londrino informou que o centroavante rompeu o tendão da perna esquerda e desfalcará os “Spurs” até abril de 2020.

Kane saiu mancando na partida diante do Southampton, na quarta-feira (1º), fora de casa, válida pelo Campeonato Inglês. O lance da contusão aconteceu no segundo tempo, quando completou um cruzamento para as redes e, automaticamente, alegou dores no músculo posterior da coxa.

Desta forma, Kane desfalcará o Tottenham nas oitavas de final da Champions League, diante do RB Leipzig, da Alemanha. O primeiro confronto, na Inglaterra, está marcado para o dia 19 de fevereiro. A volta está programado para o dia 10 de março.

Mesmo em meio ao momento ruim do Tottenham, Kane vinha fazendo uma boa temporada 2019/20, registrando 17 gols e 2 assistências em 25 partidas realizadas.