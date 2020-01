Hertha Berlin contrata brasileiro Matheus Cunha por quase R$ 95 milhões

Divulgação Matheus Cunha é o novo reforço do Hertha Berlin



O Hertha Berlin anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), o atacante Matheus Cunha como novo reforço do time. No último dia da janela de transferências da Alemanha, o clube da capital pagou 20 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) para tirar o brasileiro do RB Leipzig e fechar com o jogador por quatro anos e meio.

Artilheiro a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico da Colômbia, Matheus Cunha é tratado como grande promessa, mas pouco foi utilizado na equipe de Leipzig.

Na atual temporada, o centroavante de apenas 20 anos entrou em campo apenas 13 vezes com a camisa do Leipzig, somando uma assistência e nenhuma bola na rede no período.

Agora, Matheus Cunha terá como missão fazer o Hertha Berlin subir na tabela da Bundesliga. Atualmente, o time é apenas o 13º colocado, com 22 pontos em 19 rodadas disputadas.

Em sua nova casa, Matheus terá como concorrente de posição o polonês Krzysztof Piatek, atacante ex-Milan que fechou com a equipe na última quinta-feira (30).

Revelado no Coritiba, Matheus Cunha migrou para a Europa cedo, quando fechou com o Sion, da Suíça, em julho de 2017. Um ano depois, ele assinou com o RB Leipzig, onde marcou 9 gols e três assistências em 52 partidas.