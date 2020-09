Hoffenheim surpreende e goleia o Bayern de Munique pelo Alemão

Com o time desgastado após a Supercopa da Europa, os bávaros tomaram 4 a 1 e perderam invencibilidade de 32 jogos

EFE/EPA/RONALD WITTEK Mesmo com Lewandowski e Müller, o Bayern foi goleado pelo Hoffenheim



Algo muito raro aconteceu neste domingo (27): o Bayern de Munique, atual campeão europeu e acostumado a atropelar os adversários, foi goleado pelo Hoffenheim por 4 a 1, em duelo da segunda rodada do Campeonato Alemão, e perdeu uma invencibilidade que já durava 32 partidas, considerando todas as competições. Com o resultado improvável, o Hoffenheim assumiu a liderança da competição, com os mesmos 6 pontos do Augsburg, mas à frente nos critérios de desempate. O Bayern parou nos 3 pontos, fruto do massacre por 8 a 0 sobre o Schalke 04 assegurado na estreia do torneio.

Em 24 jogos contra o Bayern no Alemão, o Hoffenheim havia obtido apenas 3 vitórias. Hoje conquistou a quarta e em grande estilo, impondo a maior derrota ao time bávaro desde os 5 a 1 frente ao Eintracht Frankfurt em novembro do ano passado. O último revés do atual campeão europeu havia sido para o Borussia Moenchengladbach, por 2 a 1, em dezembro de 2019. Kramaric, duas vezes, Bicakcic e Dabbur anotaram os gols dos anfitriões. Kimmich, com um lindo chute no ângulo, descontou para os bávaros, que vinham em uma sequência de 23 vitórias.

Além da boa atuação dos donos da casa, que foram perfeitos nos contra-ataques, o resultado também pode ser atribuído ao cansaço dos visitantes, que jogaram na quinta-feira (24) a final da Supercopa da Europa contra o Sevilla. Na ocasião, a equipe alemã só conseguiu o triunfo, e consequentemente o título, na prorrogação O desgaste era tamanho que o astro do time bávaro, o artilheiro Robert Lewandowski começou a partida no banco de reservas, bem como Coman e Goretzka, outros dois titulares. O polonês, maior goleador da última edição da Liga dos Campeões e candidato ao prêmio de melhor do mundo, entrou na etapa final e passou em branco. Depois da inesperada derrota, o Bayern de Munique se prepara para o decisão da Supercopa da Alemanha, marcada para a próxima quarta-feira, diante do arquirrival Borussia Dortmund.

*Com Estadão Conteúdo