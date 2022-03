Homem invade gramado durante Everton e Newcastle e se amarra pelo pescoço na trave

Ato foi um protesto contra o uso de petróleo e derivados; o Newcastle foi recentemente comprado pelo império saudita

Reprodução/ ESPN Homem invadiu o gramado no início do segundo tempo para realizar protesto



O jogo entre Everton e Newcastle, pela 20ª rodada da Premier League, teve um episódio inusitado no Goodison Park. Por volta dos 4 minutos do segundo tempo, um torcedor invadiu o gramado e se amarrou, pelo pescoço, na trave. Ele usava uma camisa laranja com os dizeres “Just Stop Oil” (Pare com o óleo), um protesto que pede o fim do uso do petróleo e derivados. O Newcastle foi comprado recentemente pelo príncipe saudita Mohammed Bin Salman, um dos maiores produtores de petróleo no mundo. A partida precisou ser paralisada e médicos das equipes e do estádio se juntaram para retirar o ‘enforca gato’ que o manifestante colocou em seu pescoço. A partida terminou em 1 a 0 para o Everton, gol de Iwobi nos acréscimos.