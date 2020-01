Horas depois de ser anunciado pelo Barcelona, Matheus Fernandes é emprestado ao time de Ronaldo Fenômeno

Divulgação/Valladolid

O volante Matheus Fernandes, anunciou pelo Barcelona nesta sexta-feira (31), foi emprestado horas depois para o Real Valladolid, time presidido por Ronaldo Fenômeno.

Matheus Fernandes vai ficar no Valladollid até o fim da atual temporada. Na sequência, o jogar fará parte do elenco principal do Barcelona. O clube catação pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 32,9 milhões na cotação atual), além de outros 3 milhões de euros (R$ 14,2 milhões) por metas futuras.

A multa rescisória do volante de 21 anos é de 300 milhões de euros. O contrato é válido até o fim da temporada 2024/2025.