Ibrahimovic chega à Itália para assinar com o Milan: ‘Finalmente estou de volta’

Divulgação FIFA Ibrahimovic está de volta ao Milan



Zlatan Ibrahimovic desembarcou na Itália na manhã desta quinta-feira (2) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Milan. Empolgado com o retorno, o sueco de 38 anos disse estar ansioso para “voltar a fazer o San Siro pular de alegria”.

“Lembro de chegar nesse mesmo lugar muitos anos atrás. O que importa é que estou de volta e feliz. Sempre disse que esta é a minha casa e finalmente estou de volta. Joguei em outros times na minha carreira, mas estou de volta e é isto que importa. Estou animado para ver os fãs no San Siro e quero fazer o estádio pular de alegria como antigamente”, declarou.

Ibra será apresentado oficialmente aos torcedores “rossoneros” na manhã da próxima sexta-feira (3). A expectativa é que milhares de pessoas lotem o San Siro para recepcionar o centroavante, que vestiu as cores do clube entre 2010 e 2012.

O atacante foi anunciado como novo reforço através das redes sociais do Milan, na semana passada. Ibra chega para jogar o primeiro semestre de 2020, mas uma cláusula no contrato estipula a extensão por mais uma temporada.

Atualmente, o Milan é somente o 11º colocado do Campeonato Italiano, com 21 pontos somados em 17 rodadas realizadas. A expectativa do time é terminar o torneio dentro da zona de classificação para a Champions League 2020/21.