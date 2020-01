Ibrahimovic é relacionado e pode reestrear pelo Milan na segunda

Divulgação Ibrahimovic pode reestrear pelo Milan na próxima segunda-feira



O atacante Zlatan Ibrahimovic foi relacionado para o confronto do Milan diante da Sampdoria, marcado para a próxima segunda-feira (6), no San Siro, e válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o sueco poderá fazer a sua reestreia com a camisa do time “rossonero”.

Ibra, que teve passagem pelo time entre 2010 e 2012, ficará à disposição do treinador Stefano Pioli, que poderá formar uma dupla de ataque com o recém-chegado e Krzysztof Piatek.

Apresentado oficialmente na última sexta-feira (3), o centroavante demonstrou empolgação com o seu retorno ao time italiano, falando em “última adrenalina na carreira” e projetando duelos com Cristiano Ronaldo, jogador da rival Juventus.

Ibrahimovic chega para atuar neste restante de temporada 2019/20. O nórdico, no entanto, assinou um contrato que prevê renovação por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021.

Atualmente, o Milan vive péssima fase e tenta se reerguer dentro da competição nacional. Com 21 pontos, a equipe é está apenas na 12ª posição e sonha em dar uma arrancada para terminar o torneio dentro da zona de classificação da Champions League.