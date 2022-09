Ibrahimovic fará estreia no cinema em ‘Asterix e Obelix’; assista ao trailer

Dirigido por Guillaume Canet, o longa-metragem será lançado em 1º de fevereiro de 2023

Reprodução/Twitter/@Ibra_official Zlatan Ibrahimovic em ação no filme 'Asterix e Obelix'



O icônico atacante Zlatan Ibrahimovic, atualmente no Milan, fará sua estreia no cinema em “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom”, que teve seu trailer divulgado no último domingo, 25. No filme, o sueco interpreta o personagem “Antivirus” e aparece demonstrando habilidades em um combate. Dirigido por Guillaume Canet, o longa-metragem tem data de lançamento previsto para 1º de fevereiro de 2023. Com passagens por Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United, o centroavante de 41 anos está se recuperando de uma grave lesão no joelho e ainda não entrou em campo nesta temporada. Seu contrato com o time italiano, no entanto, é válido até a metade de 2023. Assista ao trailer abaixo.