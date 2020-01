Ibrahimovic marca no 1º jogo como titular e Milan volta a vencer no Italiano

EFE/EPA/FABIO MURRU Milan não vencia uma jogo há pouco mais de um mês



Já em seu primeiro jogo como titular desde que retornou ao Milan, o sueco Zlatan Ibrahimovic foi fundamental para reconduzir o time ao caminho das vitórias. Neste sábado (11), o veterano marcou um gol e ajudou no triunfo por 2 a 0 diante do Cagliari, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado quebra uma sequência de três partidas sem triunfar no torneio, sendo dois empates e uma derrota por 5 a 0 para a Atalanta. O Milan não vencia uma jogo há pouco mais de um mês, desde o dia 8 de dezembro, quando fez 3 a 2 no Bologna.

Ainda que tenha subido para o sétimo lugar, com 25 pontos, a equipe milanista está longe dos primeiros colocados. São 11 pontos a menos que a Roma, que fecha o grupo dos quatro primeiros, e quatro justamente para o Cagliari, o sexto colocado, que passa pelo seu pior momento na temporada. O time da Sardenha amargou o quarto revés seguido e não vence há cinco jogos. Mesmo assim, com 29 pontos, se manteve dentro da zona de classificação à Liga Europa.

Ibrahimovic não foi brilhante como a torcida milanista se acostumou a ver em sua primeira passagem. No entanto, mesmo aos 38 anos e sem o ritmo físico ideal, justificou sua contratação nesta janela de janeiro com uma atuação consistente.

Escalado pelo técnico Stefano Pioli como titular pela primeira vez, Ibra deu muito trabalho à zaga adversária. O sueco não participou do gol que abriu o placar, marcado pelo português Rafael Leão, no primeiro minuto da etapa final, mas apareceu aos 19 minutos para deixar a sua marca em chute cruzado.

Nos 90 minutos que esteve em campo, o astro veterano ainda passou perto de balançar as redes outra vez, em cabeceio defendido por Olsen, e anotou mais um gol, mas este não valeu pois estava impedido.

