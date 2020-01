‘Ibrahimovic revitalizou seus companheiros de Milan’, afirma jornal italiano

EFE/EPA/FABIO MURRU Ibrahimovic em ação pelo Milan



O atacante Zlatan Ibrahimovic fez apenas cinco partidas com a camisa do Milan em seu retorno, mas já mudou o astral da equipe “rossonera” e “revitalizou” seus companheiros. Quem afirma é a “Gazzetta dello Sport”, um dos principais veículos de informação da Itália, em matéria publicada nesta quarta-feira (29).

No texto do tradicional jornal italiano, Ibra é exaltado por ter ajudado a equipe na arrancada do time – são três vitórias e um empate no Calcio desde a volta do sueco ao San Siro.

“Desde que estreou com a camisa rossoneri, o time marcou 13 gols em 6 jogos, enquanto nos 6 jogos anteriores marcou apenas 5, menos da metade. Os 10 pontos marcados em 4 jogos com Ibra em campo no campeonato (melhor que Juve e Inter, apenas Lazio e Verona fizeram os mesmos pontos que o Milan) vieram graças aos gols marcados no segundo semestre: há mais determinação, menos desejo se render”, disse.

No entendido da “Gazzetta dello Sport”, Ibra não apenas recomeçou sua trajetória no Milan brilhando, como também fez seus colegas melhorarem.

“Ibra ocupou a área, mas também deixou a luz para os outros: ele revitalizou seus companheiros, ou pelo menos os escolhidos. Todos têm marcado desde que Zlatan voltou a Milão: Castillejo fez na Copa da Itália contra o Spal, Leão na liga em Cagliari, Rebic entre Udinese e Brescia e, finalmente, Calhanoglu com a chave na noite passada em Turim”, afirmou.

Nas cinco partidas que realizou, Ibrahimovic coleciona quatro vitórias, um empate e dois gols marcados. Com os resultados, o Milan subiu na tabela e chegou ao oito lugar, pleiteando uma vaga na próxima Liga Europa.