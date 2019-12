Ídolo do PSG, francês campeão do Mundo coloca Cavani e Mbappé à frente de Neymar

EFE Neymar, Mbappé e Cavani



O goleiro Bernard Lama, que atuou no PSG entre 1992 e 2000 e foi campeão da Copa do Mundo de 1998, concedeu entrevista ao Seleção SporTV desta segunda-feira (30) e falou sobre o momento de Neymar no clube francês.

Ao ser questionado sobre o tamanho de Neymar no PSG, o francês campeão do Mundo não foi muito simpático ao brasileiro.

“Tem o Cavani antes, depois tem o Mbappé e depois o Neymar. Com a torcida… o que o Neymar fez no passado, a torcida não gosta. Ele não “fala” com a gente no país. Agora parece que ele está mudando um pouco”, comentou.

Lama afirmou que o PSG tratou Neymar como “um Deus” quando ele chegou ao clube, porém, o jogador não retribuiu.

“Agora ele fala com a gente um pouco mais e ele entende que tem que falar. Quando ele chega em Paris (após a negociação com o Barcelona) e a gente trata como um Deus, ele tem que retribuir. A gente não se preocupa com o que você faz fora do campo, mas dentro tem que entregar. E o Neymar entrega só um pouco. Pode fazer mais”, criticou.

“Você tem um Mbappé, um Thiago Silva, um Marquinhos jogando com você, você tem gente o suficiente para fazer as coisas junto com você”, finalizou.