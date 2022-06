IFAB oficializa limite de 5 substituições e permite 15 atletas no banco de reservas

A expectativa para os próximo dias é que a entidade entre em um acordo com a Fifa para liberar 26 jogadores por seleção na Copa do Mundo de 2022

Reprodução/ Fifa IFAB permitiu até cinco substituições durante uma partida



A associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB) realizou nesta segunda-feira, 13, uma reunião em Doha, no Catar. Nela, a entidade oficializou que as cinco substituições sejam adotadas de forma definitiva – desde o início da pandemia, a regra estava em prática de maneira provisória. Além disso, a partir do dia 1 de julho, os treinadores poderão relacionar até 26 jogadores para uma partida, deixando 15 deles no banco de reservas. Em comunicado, a IFAB também confirmou a restrição de três janelas para substituições, além do intervalo do jogo. A expectativa para os próximo dias, desta forma, é que a entidade entre em um acordo com a Fifa para liberar que as seleções da Copa do Mundo de 2022 possam convocar até 26 futebolistas, três a mais que nas outras edições do Mundial.