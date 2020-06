Iker Casillas desiste de candidatura à presidência da Federação Espanhola

EFE Casillas desistiu de ser presidente da Federação Espanhola



O ex-goleiro Iker Casillas anunciou, na manhã desta segunda-feira (15), que desistiu de se candidatar à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol).

“O principal motivo que me levou a tomar essa decisão é a excepcional situação social, econômica e sanitária que está sofrendo nosso país, fazendo com que as eleições passem a ficar em segundo plano”, disse o arqueiro através das redes sociais.

“Penso que agora é o momento de somar e não dividir porque o futebol e a sociedade precisam. No âmbito esportivo e federativo, temos que nos concentrar em como ajudar jogadores, clubes e competições. Uma eleição só nos desgastaria e faria que concentrássemos nossos esforços em algo que não é fundamental”, continuou.

Capitão no único título de Copa do Mundo da Espanha, em 2010, Casillas havia informado sua candidatura em fevereiro deste ano, demonstrando certa animação.