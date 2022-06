Inglaterra e Itália empatam sem gols pela Nations League

Alemanha fica na igualdade com a Hungria, assim como a Holanda com a Polônia

Inglaterra e Itália ficaram em 0 a 0 na reedição da última final da Eurocopa



As seleções de Inglaterra e Itália empataram sem gols neste sábado, 11, em jogo válido pela Nations League. A partida foi disputada no estádio Molineux, em Wolverhampton, e teve a presença apenas de 3 mil crianças e adolescentes até 14 anos, devido a uma punição aplicada pela Uefa à Inglaterra por confusões ocorridas na final da Eurocopa em 2021, também disputada pelas duas equipes em Londres. O primeiro tempo foi aberto e teve boas chances das duas equipes: a Itália criou mais, mas a Inglaterra ficou mais perto do gol ao acertar uma bola na trave. O segundo tempo teve intensidade menor, embora a Itália também tenha ameaçado a meta defendida por Ramsdale. No outro jogo do grupo, a Alemanha empatou em 1 a 1 com a Hungria – Nagy abriu o placar para os húngaros aos seis minutos de jogo e Hofmann igualou três minutos depois. Com o resultado, a Itália lidera o grupo 3 com cinco pontos; a Hungria tem quatro, a Alemanha três e a Inglaterra, dois. Pelo grupo 4, a Holanda foi buscar o empate com a Polônia após estar perdendo por 2 a 0 – assim, segue na ponta do grupo com cinco pontos, enquanto os poloneses estão empatados em quatro pontos com a Bélgica.