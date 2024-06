Marcados por Cole Palmer, Alexander-Arnold e Harry Kane, gols ingleses saíram no segundo tempo; anfitriã da Euro, Alemanha empatou sem gols com a Ucrânia

Paul Ellis/AFP Trent Alexander-Arnold comemora o segundo gol da Inglaterra durante o amistoso contra a Bósnia, no St James' Park, em Newcastle



A seleção da Inglaterra, com um time jovem e com pouca experiência, conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre a Bósnia em um amistoso realizado no estádio St James’ Park, em Newcastle, nesta segunda-feira (3). O resultado veio quatro dias antes do técnico Gareth Southgate divulgar a lista final dos jogadores que irão participar da Eurocopa. Os “Three Lions”, considerados favoritos ao título do torneio continental, marcaram os gols da vitória no segundo tempo, com Cole Palmer convertendo um pênalti aos 15 minutos, seguido por Alexander-Arnold, aos 40, e Harry Kane, aos 44. Durante a partida, Southgate aproveitou a oportunidade para dar experiência a jogadores menos experientes na seleção, como Palmer e Eberechi Eze, que foram titulares pela primeira vez. Anfitriã do torneio, a Alemanha recebeu a Ucrânia em Nuremberg e empatou por 0 a 0.

Veja resultados de amistosos nesta segunda

Gibraltar 0 x 2 Escócia

Croácia 3 x 0 Macedônia do Norte

Albânia 3 x 0 Liechtenstein

Inglaterra 3 x 0 Bósnia e Herzegovina

Alemanha 0 x 0 Ucrânia

*Com informações da AFP