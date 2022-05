Inglês: Liverpool empata com o Tottenham e pode ver City abrir vantagem na liderança

Equipes estão empatadas em pontos, mas Citizens entram em campo neste domingo às 12h30 contra o Newcastle

Reprodução/ Twitter @LFC Diaz marcou o gol do empate para o Liverpool



O Liverpool se complicou um pouco na luta pelo título do Campeonato Inglês. Os Reds empataram com o Tottenham neste sábado, 07, em 1 a 1 e chegaram ao mesmo número de pontos do Manchester City, que entra em campo neste domingo às 12h30 (horário de Brasília) contra o Newcastle, e pode abrir vantagem de três pontos se vencer. O jogo foi duro para o Liverpool. O Tottenham não se intimidou no Anfield e foi para o ataque, conseguindo mandar uma bola na trave de Alisson. No segundo tempo, os Spurs abriram o placar logo aos 11 minutos. Sessegnon cruzou na medida para Son empurrar para as redes. Precisando do resultado, os comandados de Klopp começaram a empurrar os adversários para trás e aos 29 minutos, Luís Diaz chutou de longe, a bola desviou e morreu no fundo das redes. Na terça-feira, o Liverpool entra em campo da 33ª rodada contra o Aston Villa, às 16h, e o City joga na quarta contra o Wolverhampton. Na penúltima rodada, os Citizens enfrentam o West Ham no domingo e os Reds jogam contra o Southampton, na terça-feira, dia 17.