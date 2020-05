Iniesta faz Vissel Kobe bater recorde de arrecadação com patrocínios e bilheteria

Divulgação Iniesta é apresentado para a torcida do Vissel Kobe no estádio do clube



O Vissel Kobe (Japão), clube que tem como principal estrela Andrés Iniesta, anunciou que teve o seu maior faturamento da história na última temporada. De acordo com a imprensa japonesa, o meio-campista espanhol é o principal responsável pelo aumento na receita da equipe nipônica.

No balanço financeiro, o Vissel Kobe registou lucro de 11.400 milhões de ienes (na cotação atual, cerca de R$ 560 milhões) entre março de 2018 e março de 2019, o ano fiscal nos clubes do país.

Desta forma, o Vissel Kobe transformou-se no primeiro clube da J-League a passar a barreira dos 10.000 milhões de ienes, segundo um estudo da liga.

Os lucros de 2019 superaram os 9.660 milhões de ienes que o Visel Kobe, já recordista de lucros, alcançara em 2018.

Iniesta, um dos maiores ídolos da história do Barcelona, chegou ao time japonês em 2018. Lá, ele conquistou a Copa do Imperador e a Supercopa do Japão. Ao todo, o meio-campista contabiliza 44 jogos, 10 gols e 13 assistências.