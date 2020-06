Inter de Milão empata com Sassuolo e se mantém na 3ª colocação do Italiano

Time soma 58 pontos, contra contra 62 da segunda colocada Lazio e 66 da líder Juventus

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Times ficaram apenas no empate no San Siro



Terceira colocada no Campeonato Italiano, a Inter de Milão apenas empatou com o Sassuolo em 3 a 3 nesta quarta-feira, no San Siro, com direito a gol sofrido nos instantes finais da partida, e ficou mais distante da disputa pelo título. O time, que não é campeão há dez anos, soma 58 pontos, contra 62 da Lazio e 66 da Juventus.

O time visitante abriu o placar aos 4 minutos de partida, mas a Inter virou ainda no primeiro tempo. Lukaku igualou, de pênalti, aos 41, e Biragui desempatou cinco minutos depois, aproveitando ótima assistência de Sánchez.

O time teve diversas oportunidades para aumentar a vantagem na etapa final, inclusive uma em que Gagliardini tinha pela frente o gol aberto, mas acertou o travessão. Sem conseguir definir, a Inter tomou o empate aos 36, em penalidade cobrada por Berardi.

O jogo pegou fogo. Borja Valero colocou a dona de casa à frente aos 41, após cruzamento de Candreva, mas do outro lado, Magnani fez o terceiro e fechou o placar.

A pontuação manteve a Inter na terceira colocação e o Sassuolo em 12º lugar, com 33 pontos, oito de diferença para o Lecce, que abre a zona de rebaixamento.

* Com EFE