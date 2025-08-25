Inter de Milão estreia com goleada sobre o Torino e lidera Serie A

O vice-campeão italiano da temporada 2024/2025 teve amplo domínio em sua primeira partida no campeonato desde a saída do técnico Simone Inzaghi

Piero CRUCIATTI / AFP Marcus Thuram marcou dois gols



A Inter de Milão assumiu a liderança do campeonato italiano ao golear em casa o Torino por 5 a 0, com dois gols de Marcus Thuram, nesta segunda-feira (25), no encerramento da primeira rodada da Serie A. O vice-campeão italiano da temporada 2024/2025 teve amplo domínio em sua primeira partida no campeonato desde a saída do técnico Simone Inzaghi, após a derrota pelos mesmos 5 a 0 na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no fim de maio, e sua substituição por Cristian Chivu.

Os ‘nerazzurri’ abriram o placar no estádio Giuseppe Meazza aos 18 minutos com uma cabeçada de Alessandro Bastoni na primeira trave. O francês Marcus Thuram ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo (36′). Seu companheiro de ataque e capitão, Lautaro Martínez, praticamente nocauteou o Torino no início da segunda etapa (51′), ao interceptar uma bola mal afastada pela defesa do time de Turim.

Protesto dos ‘ultras’

Diante de seu pai, Lilian, e do irmão mais novo, Khéphren, Thuram marcou o quarto gol aos 62 minutos, seu segundo na partida, o que o deixa isolado na liderança da artilharia do campeonato. Pouco depois, o francês foi substituído por Ange-Yoan Bonny, uma das duas contratações francesas da Inter de Milão na janela de transferências deste verão europeu.

O ex-atacante do Parma marcou seu primeiro gol pela Inter apenas cinco minutos após sua entrada em campo (72′), aproveitando outro erro defensivo do Torino. Graças a esta vitória maiúscula, a Inter está isolada no topo da tabela da Serie A, à frente do atual campeão Napoli e do Como, que venceram por 2 a 0 o Sassuolo no sábado e a Lazio no domingo, respectivamente.

“O mais importante é que a Inter vença, não que Thuram e Lautaro marquem gols na mesma partida (…) É apenas o primeiro jogo da temporada, queremos dar o nosso melhor, mas vamos conseguir isso jogando as partidas uma após a outra”, disse Thuram à DAZN.

Mas a noite não foi perfeita em San Siro. Grande parte dos ‘ultras’ do clube permaneceu do lado de fora do estádio em protesto contra a inclusão de alguns deles em uma “lista negra” e a recusa de renovação de ingressos para a temporada no setor da arquibancada chamado ‘Curva Norte’.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório