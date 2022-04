Inter de Milão faz 3 a 0 no Milan e está de volta à final da Copa da Itália depois de 11 anos

Lautaro Martínez fez dois gols e Gosens também deixou o dele na semifinal

Reprodução/ Twitter @Inter Lautaro Martínez marcou dois gols no jogo contra o Milan



Nesta terça-feira, 19, as duas equipes italianas que buscam o título nacional: Internazionale e Milan, se enfrentaram pelo jogo de volta da Copa da Itália. O primeiro jogo terminou 0 a 0 e a volta teve vitória da Inter, por 3 a 0, avançando para a Final. Juventus e Fiorentina duelam amanhã para decidir a segunda vaga. Contestado no começo da temporada, Lautaro Martínez foi o nome do jogo. Aos 4 minutos, o camisa 10 abriu o placar e aos 40 fez mais um. No segundo tempo, Gosens marcou o terceiro aos 37 minutos recolocando a Internazionale na decisão depois de 11 anos. O brasileiro Adriano Imperador, ídolo da torcida da Inter, esteve no Giuseppe Meazza e foi ovacionado. Assista abaixo: