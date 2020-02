Inter vai atrás da vitória sobre a ‘La U’ para avançar na Libertadores

Divulgação/Internacional Internacional e La U empataram em 0 a 0 na partida de ida



O Internacional reencontrará no Beira-Rio nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), a Universidad do Chile, pela volta da segunda fase da Taça Libertadores, uma semana após empate sem gols em partida disputada em Santiago.

Em jogo conturbado, com muitos protestos no Estádio Nacional contra o governo local, com direito a incêndios nas arquibancadas, o Colorado teve algumas boas oportunidades, chegou a ficar com um homem a mais, devido a expulsão do meia argentino Walter Montillo, mas não conseguiu impedir o placar em branco.

Com o resultado, o Inter jogará em casa por uma vitória simples para avançar para pegar o ganhador da série entre Deportes Tolima, da Colômbia, e o Macará, do Equador. Caso a igualdade em 0 a 0 se repita, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro placar dará vaga à ‘La U’.

Para o reencontro com o time chileno, o técnico argentino Eduardo Coudet fez mistério, fechando treinos. Existe a expectativa de, pelo menos, uma mudança com relação a escalação utilizada na ida, que é a entrada do meia-atacante Boschilia. O favorito para deixar a equipe titular do Inter é o volante Rodrigo Lindoso.

Outra opção para deixar o 11 inicial mais ofensivo é o meia-atacante Thiago Galhardo.

Jogadores mais experientes e mais badalados do elenco do Colorado, o meia argentino Andrés D’Alessandro e o atacante peruano Paolo Guerrero são presenças praticamente certas para a partida desta terça-feira no Beira-Rio.

A Universidad do Chile, por sua vez, terá uma mudança forçada, com a suspensão de Montillo. O favorito a ocupar o lugar deixado pelo ex-Cruzeiro, Santos e Botafogo é o também meia Fernando Cornejo.

Outra preocupação é quanto as condições físicas do goleiro Fernando de Paul, que sofreu com problemas estomacais e quase não embarcou para Porto Alegre. Se o titular ficar de fora, o jovem Cristóbal Campos, formado na base da ‘La U’, aparecerá no campo de jogo

Prováveis escalações:

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso (ou Boschilia) e Patrick; D’Alessandro e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Universidad do Chile: De Paul; Rodríguez, Carrasco, Mago e Beausejour; Moya, Galani, Cornejo e Aránguiz; Larrivey e Henríquez. Técnico: Hernán Caputto.

Árbitro: Estaban Ostojich (Uruguai), auxiliado pelos compatriotas Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre.

*Com informações da EFE