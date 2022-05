Inter vira sobre o Empoli, assume a liderança do Italiano e coloca pressão no Milan 

Mesmo após sofrer duros golpes ao levar gols de Pinamonti e Asllani, a Nerazzurri demonstrou poder de reação e virou com Laurato Martínez (duas vezes), Romagnoli (contra) e Alexis Sánchez

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Lautaro Martínez comemorando gol com a camisa da Inter de Milão



A Inter de Milão conquistou um excelente resultado nesta sexta-feira, 6, ao derrotar o Empoli por 4 a 2, no San Siro, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano 2021/2022. Mesmo após sofrer duros golpes ao levar gols de Pinamonti e Asllani, a Nerazzurri demonstrou poder de reação e virou com Laurato Martínez (duas vezes), Romagnoli (contra) e Alexis Sánchez. Com o resultado, o time treinado por Inzhagi vai aos 78 pontos e assume a liderança do “Calcio”, deixando o Milan com um ponto para trás. Os “Rossoneros”, no entanto, entram em campo no próximo domingo, 8, quando visitam o Hellas Verona. Após esta partida, restarão dois jogos para cada lado. A Inter é atual campeã italiana, enquanto o Milan sonha em voltar a erguer o “Scudetto” após onze temporadas.