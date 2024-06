Itália arranca empate no último lance, garante 2º lugar do Grupo B e vai às oitavas da Eurocopa

Azzurra enfrenta a Suíça no próximo sábado (29); croatas estão virtualmente eliminados, mas certeza só virá após o fim dos jogos da competição

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Mattia Zaccagni, da Itália, comemora o gol de 1 a 1 durante a partida de futebol do grupo B do UEFA EURO 2024



Com um no último minuto, a Itália arrancou um empate com a Croácia e se mantém viva na Eurocopa. Com o resultado, a Azzura chegou aos 4 pontos e garantiu o segundo lugar do Grupo B – que já tinha a Espanha classificada na primeira posição – e nas oitavas de final da competição. A Croácia, por outro lado, que com a vitória se classificava, deve dar adeus a Euro, porque, com apenas dois pontos somados, dificilmente vai conseguir se classificar como uma das melhores terceiras colocadas. Itália e Croácia entraram em campo em uma disputa direta pela segunda vaga do Grupo B. Um empate garantiam os italianos na próxima fase, e até os 10 minutos do segundo tempo, a Azzura estava se classificando direto para a próxima fase, mas o cenário mudou quando Modric marcou o gol dos croatas. Um minuto antes, o camisa 10 já tinha tido uma oportunidade na partida em um pênalti, porém, paro nas mãos do goleiro Donnarumma. Os italianos até tentaram criar lances que levassem perigo e empatasse o jogo, porém, não tinham dificuldades de criação e não conseguiram levar perigo para os croatas. O lance mais perigoso da Azzurra foi em um cruzamento pela direita, mas nenhum italiano conseguiu chegar na bola. Mas tudo mudou quando no último minuto, o último ataque da Itália, Mattia Zaccagni fez um golaço e marcou. Com a classificação, a Itália já sabe seu adversário. Vai enfrentar a Suíça no próximo sábado (29).