Italiano: Com gol histórico de CR7, Juventus vence e segue líder

Cristiano Ronaldo fez história neste sábado (22) na vitória da Juventus por 2 a 1 sobre o SPAL, no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Com seu gol marcado no primeiro tempo, o primeiro do time de Turim, o craque português atingiu a marca de 11 partidas seguidas balançando as redes na competição nacional e se igualou a outros dois atacantes: o argentino Gabriel Batistuta e o italiano Fabio Quagliarella.

Agora com 60 pontos, a Juventus garante mais uma rodada na liderança isolada. A Lazio, vice-líder com 56, jogará neste domingo contra o Genoa, em Gênova, e a Inter de Milão, terceira com 54, recebe a Sampdoria, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O SPAL, com 15, é o lanterna da competição.

O gol que deu o recorde para Cristiano Ronaldo aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O colombiano Cuadrado fez o cruzamento para área e o português, bem posicionado, completou com facilidade para as redes. Na briga pela artilharia do Italiano, o atacante da Juventus chegou a 21 gols e tem cinco a menos que Ciro Immobile, da Lazio.

Além do português, Aaron Ramsey marcou para a Juventus. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele fez um belo gol, que teve de ser confirmado pelo VAR. O SPAL ainda diminuiu, aos 24, em uma cobrança de pênalti batida por Andrea Petagna.

*Com Estadão Conteúdo