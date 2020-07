Jack Charlton, campeão da Copa pela Inglaterra e ídolo do Leeds, morre aos 85 anos

Zagueiro era irmão de Bobby Charlton e conduziu a Irlanda às quartas de final da Copa de 1990 como treinador

Campeão da Copa do Mundo de 1966 com a Inglaterra e irmão do mito Bobby Charlton, Jack Charlton morreu nesta sexta-feira (10), aos 85 anos. A informação foi confirmada nesta sábado (11) pela família do ex-atleta. Charlton, que nos últimos anos sofria de linfoma e demência, foi também treinador da Irlanda por uma década e ídolo do Leeds United.

“Jack morreu pacificamente na sexta-feira, 10 de julho, aos 85 anos. Ele estava em sua casa em Northumberland, ao lado de sua família. Não podemos expressar como estamos orgulhosos da vida extraordinária que ele teve e de todas as alegrias que ele deu a muita gente de países diferentes. Ele era uma pessoa boa, honesta, divertida e genuína, que sempre tinha tempo para as pessoas”, detalhou a família em comunicado.

Como jogador, Jack Charlton, apelidado de “A Girafa” por sua altura (1,91m), jogou durante toda sua carreira no Leeds United, clube pelo qual disputou 773 jogos e marcou 96 gols, apesar de atuar como zagueiro. Pelo Leeds, conquistou diversos títulos como Campeonato Inglês, Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Pela seleção inglesa, além de levantar a Copa de 1966, ao lado do irmão Bobby, disputou o Mundial seguinte, em 1970, no México, vencido pelo Brasil. Após a aposentadoria, ele começou uma carreira como treinador, dirigindo equipes como Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Newcastle United. De 1986 a 1995, ele treinou a seleção irlandesa, com quem disputou a Eurocopa de 1988 e chegou às quartas de final na Copa do Mundo da Itália, em 1990.

*Com EFE