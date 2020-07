James Rodriguez pode não atuar mais pelo Real Madrid, diz imprensa espanhola

Jogador teria rompido com Zidane na última semana, após se negar a viajar

EFE James Rodriguez pode estar de saída do Real Madrid



Deixado de fora da lista de relacionados para a partida do Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, diante do Alavés, James Rodriguez pode não atuar mais com a camisa merengue.

Segundo o jornal espanhol Marca, a relação entre o francês, ídolo do jogador colombiano, desandou de uma maneira quase que definitiva após James se negar a viajar a Bilbao na última semana, quando o time enfrentou o time da casa.

A publicação dá como certa uma ruptura definitiva. Nesta temporada, nos 14 jogos do Real Madrid, James atuou em apenas oito jogos, em um total de 78 minutos.

De acordo com o Marca, a relação se desgastou na primeira passagem de James Rodriguez pelo Real Madrid, ainda em 2016. Na temporada, ele não atuou nos confrontos decisivos da equipe, e acabou emprestado ao Bayern de Munique.

De volta ao Real, James teve mais uma chance de trocar de equipe, vetada, segundo o Marca, por Zidane. No início do Espanhol, ele chegou a atuar como titular em algumas partidas, mas se lesionou e foi perdendo espaço.