James Rodriguez revela influência de Ancelotti em ida ao Everton

‘Gostei de ter trabalhado com ele no passado’, disse o meia colombiano de 29 anos

Reprodução/Redes Sociais James Rodríguez foi apresentado no Everton



O meia colombiano James Rodríguez, novo reforço do Everton, revelou que a presença do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid e no Bayern de Munique, foi determinante para que ele aceitasse a proposta do clube inglês.

“Ele é a grande razão para que eu venha para cá. Sua presença aqui foi determinante. Gostei de ter trabalhado com ele no passado e podemos conseguir grandes coisas”, disse, ao site oficial do clube inglês. Ele destacou a vontade de ganhar títulos com a nova camisa. “Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor”, afirmou ele, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 2014.

Mesmo que o Everton não conquiste um título desde a Copa da Inglaterra, na temporada 1994-1995, o meia de 29 anos se disse atraído pelo projeto do clube, que, segundo ele, é muito sério. “Venho para somar, para ajudar a equipe a jogar um bom futebol, um futebol atrativo. Darei tudo de mim em campo”, prometeu.

Ancelotti retribuiu os elogios, e afirmou que o Everton cresce bastante com a chegada do colombiano e de outro reforço para o meio, o volante brasileiro Allan, com quem o italiano trabalhou no Napoli. “James, como todo mundo sabe, é um jogador fantástico, com muitas qualidades e muita habilidade para servir os atacantes. Está entusiasmado com o projeto do clube e com o fato de que queremos melhorar. Jogadores como ele e Allan podem nos ajudar a sermos melhores e nós podemos ajudá-los a serem melhores”.

* Com EFE