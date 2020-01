João Félix sofre lesão e vira baixa no Atlético de Madri em clássico contra o Real

EFE/Rodrigo Jiménez João Félix está fora do clássico diante do Real Madrid



O atacante João Félix não representará o Atlético de Madri no clássico diante do Real, marcado para o próximo sábado (1º), no Santiago Bernabéu, válido pela 22º rodada do Campeonato Espanhol. Contundido, a estrela da equipe treinada por Diego Simeone ficará fora dos gramados por tempo indeterminado.

Segundo comunicado do Atlético de Madrid, João Félix foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita após sentir dores na partida contra o Leganés, no último final de semana.

Contratado por R$ 588 milhões de reais – a aquisição mais cara da história do Atlético de Madri-, João Félix ainda não correspondeu em campo. Até o momento, o português de apenas 20 anos soma 24 partidas, 4 gols e 2 assistências.

Ainda assim, o desfalque é considerado importante para o Atlético de Madri que sente o gosto da vitória há quatro partidas.

Além disso, os “Colchoneros” estão mal na La Liga, ocupando apenas a quinta posição na tabela, fora da zona de classificação para a Champions League e com 10 pontos a menos que o Real Madri, líder do torneio.