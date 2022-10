Jogador da Premier League se aposenta aos 24 anos por problemas de saúde

Enock Mwepu defendia o Brighton desde 2021 e foi diagnosticado com a condição recentemente, após passar mal durante um voo na Data Fifa

Reprodução/Instagram @enockmwepu Jogador disse que, apesar de estar deixando os gramados, não pretende abandonar o futebol



O meio-campista da Zâmbia Enock Mwepu, que defende o Brighton, da Premier League, anunciou a aposentadoria aos 24 anos depois de ser diagnosticado com uma condição cardíaca hereditária. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 10, pelo clube e pelo jogador através de suas redes sociais. “Alguns sonhos chegam ao fim, por isso é com tristeza que anuncio a necessidade de pendurar as chuteiras por causa dos conselhos médicos que recebi. Este não é, no entanto, o fim do meu envolvimento com o futebol. Eu pretendo ficar envolvido de alguma forma”, disse o jogador em publicação feita em seu Instagram e replicada pelo clube inglês. Mwepu se sentiu mal durante um voo para se juntar ao restante da seleção de Zâmbia na última Data Fifa e precisou ficar em um hospital antes de retornar à Inglaterra. Ele foi diagnosticado comuma condição que, com o tempo, poderia colocar a vida de Mwepu em risco. Mwepu nasceu na cidade de Chambishi, na Zâmbia, e teve sua primeira oportunidade profissional no NAPSA Stars, time de seu país. Ele passou pelo Kafue Celtic, também da Zâmbia, antes de se transferir para o Red Bull Salzburg, da Áustria. Depois de um empréstimo ao Liefering, que disputa a segunda divisão austríaca, Mwepu foi para o Brighton, onde soma 24 partidas e dois gols marcados.