Jogador do Porto sofre insultos racistas e abandona a partida; assista

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Moussa Marega, do Porto, deixou o campo após insultos racistas



Mais um ato deplorável de racismo aconteceu no futebol europeu, neste domingo (16). Desas vez, a Liga de Portugal foi manchada. Durante a partida entre Vitória de Guimarães e Porto, o atacante Marega, do Mali, sofreu insultos racistas dos torcedores da casa.

Aos 68 minutos, o jogador se revoltou com as ofensas e deixou o gramado fazendo um gesto de negativo para os torcedores do Vitória. O atacante até é segurado por seus companheiros, mas insiste em abandonar a partida.

Marega havia marcado o segundo gol do Porto, que colocava sua equipe na frente no placar. Apesar das tentativas de companheiros e rivais, o jogador deixou o campo e foi substituído por Wilson Manafá.