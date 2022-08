Jogador italiano é acusado de espancar ex-namorada até a morte com martelo e taco de beisebol

Giovanni Padovani, do Sancataldese, foi preso por homicídio qualificado em Bolonha

Reprodução Giovanni e Alessandra ficaram juntos cerca de um ano e se separaram



O jogador italiano Giovanni Padovani, de 27 anos, zagueiro do Sancataldese, foi acusado de espancar a ex-namorada, Alessandra Matteuzi, de 56 anos, até a morte utilizando um martelo e um taco de beisebol. O crime aconteceu poucas semanas depois que ela o denunciou por perseguição. A emissora italiana RepTV disse que Padovani deixou a concentração do seu time e voou para Bolonha, para encontrar com Alessandra. Quando ela chegou no pérdio, ele a estava esperando. A irmã de Alessandra, Stefania, estava ao telefone com ela, ouviu os gritos e chamou a polícia. Os dois estavam juntos há cerca de um ano. Eles terminaram e o ex-jogador começou a persegui-la, enviando mensagens, tentando sabotar seu carro e tentou subir até sua varanda, conforme relatou alguns vizinhos. Padovani foi preso por suspeita de homicídio qualificado e está sob custódia. Segundo o Sancataldese, o jogador tinha sido expulso da equipe dias antes por ‘ausência injustificada’, já que saiu antes de um jogo da Copa da Itália.