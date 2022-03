Jogo da Bundesliga é cancelado após bandeirinha ser atingido por copo de cerveja

Incidente aconteceu no segundo tempo de Bochum e Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira

Reprodução/ ESPN Christian Gittelman chegou a cair no gramado devido ao impacto do objeto



A partida entre Bochum e Borussia Monchengladbach, no Vonovia Ruhrstadion, que abre a 27ª rodada do Campeonato Alemão, foi paralisada nesta sexta-feira, 18, depois que o bandeirinha foi atingido na cabeça por um copo de cerveja lançado da arquibancada. O incidente acontece aos 25 minutos do segundo tempo. Christian Gittelman caiu ao ser atingido. O árbitro parou o jogo e junto com os demais membros da arbitragem deixaram o campo. O atacante do Bochum, C. Antwin-Adjej foi até a torcida e pediu para que não arremessassem mais nada no gramado. Os jogadores também saíram e a partida foi suspensa. Logo depois, a Bundesliga informou que o jogo seria cancelado. O Borussia vencia por 2 a 0. Ainda não ficou esclarecido se a vitória contará para os visitantes. O Bochum faz uma campanha boa em sua volta à primeira divisão, estando na 12ª posição, um ponto atrás dos Potros que estão em 11º.

Assista: