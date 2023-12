Zagueiro que sofreu parada cardíaca em campo no Campeonato Inglês tem quadro ‘estável’

Capitão do Luton Town, o zagueiro galês Tom Lockyer desmaiou em campo aos 14 minutos do segundo tempo

Reprodução / Instagram @Tom Lockyer Atleta já estava respondendo quando foi retirado de maca e está atualmente "estável"



O jogo entre Luton Town e Bournemouth deste sábado, 16, no Campeonato Inglês, foi cancelado após o zagueiro galês Tom Lockyer sofrer uma parada cardíaca em campo”. Capitão do Luton Town, o atleta já estava respondendo quando foi retirado de maca e está atualmente “estável”, sendo submetido a exames no hospital, informou o clube. Lockyer desmaiou em campo aos 14 minutos do segundo tempo da partida, precisou ser atendido durante 15 minutos e acabou sendo retirado sob aplausos do público. Em meio à tensão com a situação, o duelo foi suspenso com 1 a 1 no placar, no Vitality Stadium. “Nosso departamento médico confirmou que o capitão sofreu uma parada cardíaca em campo, mas já estava respondendo quando foi retirado de maca. Ele recebeu tratamento adicional dentro do estádio. Agradecemos mais uma vez a todos pelo apoio, preocupação e mensagens carinhosas para Locks. Tom foi transferido ao hospital e é possível assegurar aos seus seguidores que ele está estável e atualmente está sendo submetido a mais exames com sua família ao lado”, diz nota. Essa não foi a primeira vez que Lockyer desmaiou em campo. Em maio, durante os playoffs para o acesso à elite do Campeonato Inglês, ele também passou por uma situação semelhante. Na ocasião, o zagueiro se sentiu mal e desmaiou durante a partida contra o Coventry City. Após passar por uma pequena cirurgia no coração, ele foi liberado para voltar a jogar e afirmou que não deveria ocorrer novamente.

*Com informações da EFE