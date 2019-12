Jorge Jesus compara Flamengo a Liverpool: ‘Duas equipes que estão em outro patamar’

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Jorge Jesus tenta conquistar o seu terceiro título como treinador do Flamengo



O Flamengo terá uma difícil tarefa para conquistar o bicampeonato do Mundial de Clubes: bater o Liverpool, equipe recheada de craques e comandada por Jurgen Klopp. Nesta sexta-feira (20), durante entrevista coletiva, o português elogiou o rival da final do torneio e o comparou em alguns aspectos ao time rubro-negro.

“A comparação que podemos ter com o Flamengo é que o Flamengo vem de uma temporada de títulos. Os dois clubes estão recuperando o prestígio internacional. Como o Bruno Henrique diz, são duas equipes que estão em outro patamar”, afirmou Jorge Jesus.

“A história do Liverpool nos últimos anos é de reconquista de seu prestígio como grande equipe da Europa e do mundo. O Klopp está fazendo uma recuperação espetacular, não só no inglês como na Champions”, continuou.

Mesmo reconhecendo a qualidade dos “Reds”, Jorge Jesus disse que é possível equilibrar o confronto diante dos ingleses.

“Flamengo consegue contratações de um bom nível no Brasil, mas não há comparação. Vamos enfrentar um campeão da Champions. São os melhores do mundo. O Flamengo entrou em uma órbita onde podemos fazer equilíbrio com diferença tática. A diferença é que os europeus têm os melhores jogadores do mundo, o Flamengo não tem os melhores jogadores do mundo, mas tem bons jogadores”, admitiu.

O Fla encara o Liverpool na tarde do próximo sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no Khalifa International Stadium, na cidade de Doha, no Catar.