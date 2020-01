Jorge Jesus depõe em Portugal sobre invasão de torcedores ao CT do Sporting

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Jorge Jesus atualmente é treinador do Flamengo



O português Jorge Jesus, técnico do Flamengo, prestou depoimento nesta terça-feira, em Portugal, sobre o ataque de um grupo de torcedores ao centro de treinamento do Sporting, em 15 de maio de 2018, e relatou as agressões que sofreu.

“Aquilo parecia a marcha de um pelotão de guerra”, disse o então comandante dos Leões, que deu o testemunho à justiça hoje por meio de uma videoconferência.

“O vestiário ficou cheio de fumaça e, ali, fui agredido”, completou Jesus.

O técnico do Flamengo afirmou ter sido atingido no rosto com um cinto e também ter levado um soco, que o deixou com o nariz sangrando. Os dois golpes foram feitos, segundo o depoimento, por homens encapuzados.

Logo em seguida, Jesus relatou que o então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, o procurou e disse que gostaria de falar com os jogadores da equipe. O técnico respondeu que, devido o ataque, não havia condições de falar com o elenco.

O ex-mandatário dos Leões é um dos 44 acusados pela invasão do CT, sendo apontado pelo Ministério Público como autor intelectual e por 56 crimes, entre eles, sequestro e terrorismo.

Por causa do ataque, Bruno de Carvalho acabou sendo destituído em junho de 2018, Jorge Jesus pediu a rescisão de contrato, assim como outros nove jogadores, embora, alguns tenham feito acordo com o clube e retornado posteriormente.

*Com informações da EFE