Jorge Sampaoli é o favorito para assumir seleção venezuelana, diz jornal

Ivan Storti/Santos FC Jorge Sampaoli deixou o Santos no final da última temporada



Jorge Sampaoli está perto de ser anunciado como novo treinador da seleção venezuelana. Segundo matéria publicada pelo jornal “AS”, nesta sexta-feira (24), o ex-técnico do Santos é o favorito para assumir a “Vinotinto” após a saída de Rafael Dudamel.

De acordo com a emissora “DirecTV”, Sampaoli teria “conversas adiantadas” com a Federação Venezuela de Futebol, que sondou outros profissionais anteriormente, como José Pekerman.

Sampaoli, que comandou o Santos na temporada passada, ficou sem clube após despedida conturbada do time da Baixada, em dezembro de 2019. Desde então, o nome do argentino foi especulado em outros clubes, como o Cruz Azul, do México.

Renomado após o seu bom desempenho com a seleção chilena, Sampaoli realizou trabalhos no Sevilla e na Argentina, sem empolgar nas duas ocasiões. No Peixe, por sua vez, o técnico conseguiu deixar a equipe na segunda posição do Campeonato Brasileiro.

Agora, conforme informações do diário espanhol “AS”, Sampaoli precisa apenas acertar os detalhes finais com a Federação Venezuelana para assumir o cargo de técnico de mais uma seleção sul-americana.

A Venezuela ficou sem comando após Rafael Dudamel aceitar a proposta do Atlético-MG.